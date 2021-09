Questi i risultati della notte per quanto riguarda le gare di qualificazione al Mondiale in Sudamerica:



Paraguay-Colombia 1-1 - 40' Sanabria (P), 53' rig. Cuadrado (C)



Uruguay-Bolivia 4-2 - 15' e 67 De Arrascaeta (U), 31' Valverde (U), 47' Alvarez (U), 59' e 84' Moreno (B)



Perù-Venezuela 1-0 - 35' Cueva (P)