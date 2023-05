Quando e dove atterra oggi il Napoli? E' questa la domanda del giorno per i freschi campioni d'Italia. Secondo quanto riporta Calcio Napoli 24, il gruppo di Spalletti dovrebbe rientrare tra le 15 e le 16. In un primo momento si era valutato anche la possibilità di atterrare a Roma, ma questa ipotesi è stata poi esclusa per motivi logistici. Al momento sembra essere esclusa anche l’ipotesi Capodichino.



Pertanto l’ipotesi più accreditata sembra essere quella dell’aeroporto di Grazzanise che geograficamente è più vicino al centro tecnico di Castel Volturno. Addirittura è al vaglio l’ipotesi che i giocatori potessero essere trasferiti a gruppo in elicottero, ma per motivi di sicurezza quasi sicuramente si opterà per un bus coperto. Da lì in poi i giocatori torneranno in maniera autonoma nelle proprie abitazioni.