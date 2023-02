nei minuti finali del match con il Lille ha destato scalpore e continua a far discutere, in Francia e non., dopo essere stato rimontato dal vantaggio di due gol,, per guidare la rimonta vincente del. Che poi la rimonta sia merito di Campos o delle giocate dei fenomeni Mbappé e Messi è un altro discorso, ma tant'è, di fatto la presenza del ds è coincisa con la rimonta del PSG., che, non dimentichiamolo, è stato anche un allenatore, vediamo cheche da dirigente affianca un tecnico. La stessa cosa che abbiamo visto al Parco dei Principi nell'ultima giornata della Ligue 1, eL'episodio di cui si è reso protagonista Campos ci ha ricordato: uno appartiene alla storia del calcio, gli altri due alla cronaca più o meno recente. Per quanto rigurda la storia, ci riferiamo al 30 novembre del 1980., che in quel periodo gioca negli Stati Uniti con i Washington Diplomats e che dell'Ajax, in quei giorni, non è dirigente, ma comunque sempre, e per sempre, ideologo e icona.a dare indicazioni., nel corso del secondo tempo di una gara didell'ottobre del 2017, a lasciare la tribuna per scendere sul terreno di gioco, posizionandosi. Fra gli Spurs, invece, il protagonista è statoAll'inizio di novembre del 2021, l'allora neo dirigente del Tottenham sinei travagliati giorni dell'avvicendamento fraParatici non si prese la responsabilità di dare indicazioni ai giocatori in campo, ma come evidenziò in quei giorni la stampa inglese, così come quella di Steve Hitchen, direttore delle prestazioni tecniche,