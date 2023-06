Oggi è un nuovo giocatore del Real Madrid, ma in passato Jude Bellingham poteva essere della Juve. Era l'estate del 2020, Fabio Paratici aveva iniziato una trattativa con il Birmingham trovando un principio d'accordo, tanto che il giocatore viene in Italia rimanendo qualche giorno a Torino. Un tour per conoscere quella che sarebbe dovuta essere la sua futura città. Almeno così pensavano i bianconeri, convinti di aver chiuso l'affare. Jude però sceglie il Borussia e prende un biglietto di sola andata per Dortmund, dove oggi hanno incassato 100 milioni per la sua cessione al Real.