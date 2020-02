Il 7 febbraio 1999 è un giorno importante per il mondo bianconero. Finisce infatti la prima era di Marcello Lippi alla Juventus. Il tecnico toscano, aveva già manifestato l'intenzione di chiudere l'esperienza al termine della stagione, così da dare tempo ai bianconeri di scegliere il successore, ovvero Carlo Ancelotti. L'addio però venne addirittura anticipato dopo la partita contro il Parma. Allo stadio Delle Alpi i gialloblù si impongono per 4-2 sulla Vecchia Signora con Hernan Crespo vero e proprio trascinatore. L'argentino,infatti, segna una tripletta con un gol addirittura al volo di tacco. Al termine del match, Lippi davanti ai microfono diede così le dimissioni: "Se il problema di questa squadra sono io, allora me ne vado".