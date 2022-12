Chiuso il sipario sui Mondiali, tutti gli occhi sono puntati di nuovo sui vari campionati europei. In Italia si riparte il 4 gennaio - la prima gara è Salernitana-Milan alle 12.30 - vediamo quando riprenderanno gli altri nel resto d'Europa.



ALL'ESTERO - Il primo campionato a ripartire è la Premier League, con il classico Boxing Day del 26 dicembre. La Ligue 1 ricomincerà due giorni dopo, il 28 dicembre; il 29 sarà il giorno della Liga spagnola. In Germania tornano in campo più tardi della Serie A, la ripresa della Bundesliga è fissata per il 20 gennaio con Lipsia-Bayern Monaco.