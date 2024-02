Quanto costa Scalvini: la scelta dell'Atalanta per il futuro

Giorgio Scalvini è uno degli ultimi gioielli messi in vetrina dall'Atalanta. Classe 2003, Gasperini l'ha lanciato in Serie A a 17 anni e non l'ha più tolto. Il ragazzo è entrato stabilmente in prima squadra, ha debuttato anche in Europa League e grazie alle prestazioni in nerazurro ha trovato anche la maglia azzurra della Nazionale. In questi anni il difensore ha attirato l'interesse di diversi club italiani e stranieri - Napoli e Inter su tutti in Serie A - ma la richiesta dell'Atalanta ha frenato tutte le società che si erano fatte avanti.



IL PREZZO DI SCALVINI - Scalvini infatti era entrato anche nel mirino di top club come Manchester United e Borussia Dortmund, che si erano informate con l'Atalanta per capire se c'erano margini per sedersi a trattare. I nerazzurri non hanno mai avuto nessuna intenzione di vendere il giocatore, per questo la richiesta non si è mai spostata dai 40 milioni. Per una cifra del genere potrebbero pensare di valutare una cessione, considerando anche che essendo cresciuto in casa sarebbe una plusvalenza totale.



IL RUOLO DI SCALVINI - La duttilità di Scalvini permette all'allenatore di schierarlo anche da centrocampista. La stagione scorsa sono state più le partite che ha giocato in mezzo al campo di quelle in difesa: quando si posiziona qualche metro più indietro fa il braccetto di destra nella difesa a tre, a 20 anni gioca con la tranquillità di chi in Serie A ci sta da una vita. Per molti Giorgio Scalvini sarà un punto fermo della Nazionale di Spalletti; l'ennesimo talento sfornato dall'Atalanta, il futuro del calcio italiano.