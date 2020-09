A giudicare dalla partenza molto, perché è bastata una partita contro la non irresistibile Sampdoria per cancellare di colpo tutte, o quasi, le perplessità seguite alla sua sorprendente promozione sulla panchina della Juventus. Dalla forma per la sua eleganza nell’abbigliamento, alla sostanza per le sue scelte dei giocatori da mandare in campo e in panchina, Pirlo ha subito raccolto unanimi elogi.nella prima trasferta insidiosa del campionato. Come sempre saranno i risultati a orientare i giudizi,. Il turnover, parola coniata più di trent’anni fa da Berlusconi che sognò per primo organici extralarge, diventa così un’esigenza non soltanto tecnica per alternare i giocatori tra un impegno e l’altro ma anche, e spesso soprattutto, una preziosa chiave per evitare i mugugni di chi va in panchina, o peggio in tribuna. In questo senso la possibilità di fare cinque sostituzioni, per la prima volta dall’inizio del campionato e non soltanto nel finale, come dopo il “lockdown”, aiuterà ancora di più gli allenatori, anche se non bisogna dimenticare che le grandi squadre vincono con una formazione-tipo, ferme restando le previste alternative. Da questo punto di vista, Pirlo non si può certo lamentare perché l’organico della Juventus gli offre quantità e qualità, anzi qualità nella quantità.. Ecco perché dopo avere lanciato Frabotta, con la stessa personalità con cui poi ha risposto in campo il difensore cresciuto nella Under 23 bianconera, e dopo avere lanciato subito Mckennie, tenendo in panchina Arthur e Bentancur, Pirloil tanto atteso centravanti anche se quarta scelta, come ha giustamente scritto Stefano Agresti, visto che prima di lui la Juventus aveva cercato invano Milik, Dzeko e Suarez. E poi non bisogna dimenticare Dybala, assente per infortunio, ma destinato a essere un titolarissimo al fianco dell’inamovibile Cristiano Ronaldo. Con l’unica indiscutibile certezza che il primo gol della prima Juventus di Pirlo è stato firmato da Kulusevski. Come si vede, quantità e qualità in mezzo al campo e ancora di più davanti, con l’imbarazzo delle scelte per chiunque e a maggior motivo per chi è al debutto in panchina, perché non è semplice schierare contemporaneamente Kulusevski, Morata, Dyabala e Ronaldo. Prima ancora di pensare ai risultati, che nel bene e nel male si valuteranno alla fine della stagione,. Proprio il suo grande passato ricorda a Pirlo che il Milan di Ancelotti con cui vinse due Champions, e la Nazionale di Lippi con cui diventò campione del mondo, avevano una formazione base ben definita, con i giusti equilibri a livello tattico in campo e a livello ambientale fuori.