Quanto guadagna Buongiorno al Torino

Il Torino ha chiuso la porta per la cessione di Alessandro Buongiorno. Il presidente Cairo non vuole vendere il suo capito e l’ha detto chiaramente, almeno non vuole farlo a metà stagione. Prima della fine del mercato però non sono esclusi dei rilanci da parte del Milan, interessato al difensore classe ‘99 e pronto a mettere sul piatto Colombo come alternativa.



L’INGAGGIO DI BUONGIORNO - L’estate scorsa il Torino ha blindato Buongiorno con un rinnovo fino al 2028. Un segno di fiducia verso un ragazzo che è cresciuto con la maglia granata facendo tutta la trafila nelle giovanili fino a diventare capitano della prima squadra. Con il nuovo contratto l’ingaggio di Buongiorno a Torino è di 900mila euro di parte fissa più bonus per arrivare a una cifra complessiva intorno a 1,2/1,3 milioni.



I NUMERI DI BUONGIORNO - Buongiorno è un titolare fisso per Juric. Intoccabile nella difesa granata, in questa stagione ha totalizzato 19 presenze tra campionato e Coppa Italia, tre gol e un assist. Alla fine della scorsa stagione ha debuttato anche in Nazionale con Mancini, ha giocato la finalina di Nations League con l’Olanda e contro l’Ucraina nelle qualificazioni all’Europeo.