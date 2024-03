Quanto guadagna la Juventus dal riscatto di De Winter al Genoa

Quando il Genoa a gennaio ha venduto Dragusin al Tottenham in molti pensavano potesse arrivare un nuovo titolare per sostituire il difensore romeno, ma i rossoblù avevano già pronto un piano diverso. Dentro il solo Cittadini preso in prestito dal Monza - appena quindici minuti in campionato da gennaio a oggi - e all in su Koni de Winter. Ecco la soluzione che aveva in mente la società per sostituire Dragusin, da un ex juventino all'altro.



I DETTAGLI DI DE WINTER AL GENOA - Già, perché de Winter è arrivato in estate in prestito con obbligo di riscatto condizionato a determinate condizioni. Tutto sta andando in questa direzione, perché i traguardi fissati dai due club per far scattare l'acquisto a titolo definitivo si potrebbero verificare presto: il giocatore deve raggiungere un numero di presenze stabilite con la maglia del Genoa e ne mancano ancora poche, e i rossoblù devono conquistare la salvezza con la matematica che potrebbe arrivare nelle prossime giornate.



LE CIFRE DEL RISCATTO DI DE WINTER AL GENOA - Il Genoa quindi si prepara a riscattare de Winter, per il quale è già pronto un contratto fino al 2026, e la Juventus è pronta a incassare la cifra stabilita in estate. I bianconeri infatti riceveranno 8 milioni di euro per la cessione definitiva del difensore belga, ai quali potrebbero aggiungersene altri 2 di bonus se il giocatore dovesse raggiungere determinati obiettivi. Otto milioni in più a disposizione di Giuntoli per fare il mercato, che arriveranno dalla cessione di de Winter al Genoa.