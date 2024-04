Quanto ha speso la Lazio per il riscatto di Guendouzi

Nella partita di Marassi contro il Genoa è scattato l'obbligo di riscatto peralla Lazio: il club biancoceleste ha preso il centrocampista francese a titolo definitivo dal Marsiglia, con la vittoria contro i rossoblù hanno la certezza di chiudere il campionato tra le prime 12 squadre in classifica facendo così scattare una delle condizioni legate al riscatto del giocatore.- Occhio però, perché il il futuro di Guendouzi potrebbe non essere in biancoceleste. Il club l'estate scorsa è riuscito a portarlo in Italia fissando il riscatto a cifre non altissime, inoltre Mateo sta facendo una stagione da protagonista con la Lazio e. Al momento non ci sono squadre che si sono fatte avante per il francese, concentrato solo sul presente e sulla Lazio.

, e secondo quanto racconta Il Messaggero il giorno prima della partita con la Salernitana c'è stato un nuovo duro confronto tra i due: il centrocampista non avrebbe gradito la panchina e gliel'ha fatto sapere in modo chiaro all'allenatore. Nei prossimi mesi bisognerà capire se la frattura è ricucibile o se la situazione rischia di allontanare Guendouzi dalla Lazio. Nonostante il riscatto.