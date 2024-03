Quanto vale Sugawara, idea dell’Inter per l’estate

Quando l’Inter ha preso Buchanan, sulla lista dei dirigenti, appena sotto al suo nome, c’era quello di Yukinari Sugawara, esterno giapponese dell’Az Alkmaar. Il classe 2000 è da tempo nei radar dei nerazzurri che non hanno mai smesso di seguirlo, a gennaio avevano pensato anche a lui ma poi l’Inter ha deciso di affondare il colpo su Buchanan per sostituire l’infortunato Cuadrado.



QUANTO VALE SUGAWARA - L’idea Sugawara però in casa Inter è ancora in piedi: il giapponese piace alla dirigenza sta facendo bene e se serve un rinforzo sulla fascia destra il suo è il primo nome. La richiesta del club olandese è tra i 10 e i 15 milioni di euro, se l’Inter dovesse interessarsi in modo più approfondito potrebbe avere concorrenza dall’estero: Sugawara infatti stato accostato anche a West Ham, Liverpool e Sporting Lisbona.



DOVE GIOCA SUGAWARA - Sugawara gioca largo a destra sia da terzino che qualche metro più avanti in un centrocampo a cinque come quello dell’Inter. Corre come un treno per tutta la fascia e all’occorrenza può fare anche il centrale di difesa o l’esterno destro d’attacco in un eventuale tridente; con l’Az ha il contratto in scadenza a giugno 2025, alla fine di questa stagione gli rimarrà un solo anno e per questo l’Inter, se dovesse cercare rinforzi in quella zona di campo, potrebbe prenderlo a un prezzo inferiore rispetto al suo valore.