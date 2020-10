Allarme derby. A dieci giorni dalla Stracittadina, il clima è carico di ansia, tensione. Non la classica tensione calcistica, dettata dall'agitazione del dominio cittadino, dalla rivalità ultrà, da duelli in classifica.. Ibra e Duarte per il Milan, Bastoni e Skriniar in casa Inter, a cui si sono aggiunti nelle ultime ore Gagliardini e Nainggolan., e alla condizione che i suddetti calciatori siano, in ogni caso, risultati negativi ai test che precedono la gara in questione in ossequio al Protocollo della Federazione Italiana Giuoco Calcio". Servono tredici giocatori negativi, condizione al momento ampiamente rispettata. L'Inter, inoltre, non può nemmeno chiedere il bonus rinvio:Qualcuno potrebbe obiettare: come mai il Napoli ha potuto rinviare la sfida con la Juve, non presentandosi a Torino?Piccolo sospiro di sollievo, dunque, per i tifosi: il derby non è a rischio, ma l'allerta resta alta.