". Ci risiamo: dopo il polemico avvicinamento alla partita di Europa League di Marsiglia, col divieto di trasferta imposto dalle autorità francesi ai tifosi biancocelesti giustificato anche con la colorazione politica degli ultras capitolini,, suo malgrado, per un altro episodio di simile tenore.Nei giorni scorsi,e la reazione della Lazio, che ha diffuso una nota ufficiale nelle scorse ore. "Lasciamo giudicare al pubblico la qualità della serie “Maradona” di Amazon Prime. Di certo peròLa Lazio dell’epoca non era certo nelle condizioni ideali per fermare una squadra che lottava per lo Scudetto. Figuriamoci per umiliarla. E poiSi è riusciti insomma nello straordinario risultato di insultare una tifoseria ed una società, discostandosi dalla realtà ed anche dal pensiero dello stesso Maradona, che ha dimostrato in tante occasioni di essere amico della Lazio: è stato ospite a Formello, ha cantato il nostro inno, ha scambiato le maglie con i nostri giocatori. Faremo valere presso Amazon Prime e presso gli autori, il regista e gli sceneggiatori i nostri diritti, chiedendo per quanto ci riguarda che venga tagliata una scena tanto inverosimile quanto penosa, che manca di rispetto ai laziali e alla memoria di un grande Campione".