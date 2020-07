Anche in una partita in cui non ha spinto al 110%, trovando qualche difficoltà a sbloccare il match, la Dea non ha sbagliato e ha centrato un'altra vittoria, l'ennesima. Sampdoria battuta 2-0, record aggiornato a quota 9 vittorie consecutive.I numeri sono spaventosi:, primato dei 72 punti (2016-2017) sempre più vicino. E poi gli, rullino impressionante che sbaraglia ogni concorrenza in Serie A e ha già migliorato, con 7 gare ancora da giocare, il dato di 77 reti siglate lo scorso anno. L'Atalanta è la squadra che segna di più, che tira di più e che produce più assist. Ben 52, 13 dei quali firmati dal piede fatato del Papu Gomez. Contro la Doria il merito è stato però di Ruslan Malinovskyi, dal cui mancino è partita la perfetta traiettoria per il colpo di testa di Toloi che ha aperto le danze. Un giocatore definitivamente sbocciato, l'ucraino, autore di 5 gol e 3 assist in stagione: si può parlare senza dubbio di riserva di lusso. Lo stesso vale per Luis Muriel, al 16° gol in stagione: una rete ogni 66 minuti. Impressionante.Classifica alla mano, il dubbio sorge:. Un'occhiata al calendario: dopo la gara di Torino, la Dea affronterà Brescia (C), Verona (T), Bologna (C), Milan (T), Parma (T) e Inter. Un percorso denso di insidie, ma decisamente stimolante. I bianconeri, invece, incroceranno Sassuolo (T), Lazio (C), Udinese (T), Sampdoria (C), Cagliari (T) e Roma (C).. L'Atalanta sogna: all'orizzonte c'è un mese da giocare con spensieratezza., ma a Bergamo nessuno ha intenzione di fermarsi. Prima di agosto e di un nuovo Sogno, con rigorosa lettera maiuscola, da inseguire.