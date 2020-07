Otto vittorie consecutive, tra campionato e Champions; migliore attacco della Serie A, con un vantaggio abissale; una condizione fisica che non sembra minimamente aver risentito del lockdown: l’Atalanta sta letteralmente volando. Questa sera sarà alle prese con un Napoli tornato ad alti livelli, e a sua volta reduce da una striscia di cinque successi di fila in campionato, ma il pronostico degli analisti di resta orientato piuttosto chiaramente sull’«1» nerazzurro, dato a 2,20, contro il 3,05 del «2» partenopeo e il 3,70 del pareggio. Che sia una partita da molti gol è ben chiaro, e infatti l’Over scende fino a 1,40. SI può scommettere anche sulle prodezze dei protagonisti più attesi. Ad esempio, spiega Agipronews, Ilicic e Muriel, i due capocannonieri bergamaschi con 15 reti, anche se entrambi potrebbero partire dalla panchina. Lo sloveno in gol su assist di Zapata vale 13 volte la scommessa; il colombiano che segna su imbeccata di Gomez si gioca a 10,50. Ma ovviamente c’è anche il Napoli: un gol di Mertens ispirato da Callejon è a 10,50, Milik in rete su appoggio di Insigne paga 12 volte la scommessa.