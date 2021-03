Si terrà domani l'Esecutivo Uefa: in ballo c'è parte del futuro delle prossime competizioni mondiali. Se gli scenari relativi alla Champions League verranno discussi il 19 aprile, la giornata di domani sarà importante per gli Europei. Come annunciato dall'Uefa, infatti, si ragionerà sulla "proposta per consentire cinque sostituzioni per UEFA EURO 2020 e le finali della UEFA Nations League 2021", oltre alla revisione del piano l'ingresso degli spettatori alle partite UEFA stipulato l'1 ottobre scorso - in cui si dava l'ok all'apertura degli stadi fino a un massimo del 30% della capienza negli stati dove le leggi locali lo consentono.