L'uomo del momento in casa Fiorentina è senz'altro quell'Arthur Cabral capace di segnare ben 5 gol nelle ultime 4 gare. Numeri importanti per l'attaccante brasiliano che sta vivendo il suo miglior momento da quando è arrivato in riva all'Arno. E di motivi per sorridere il buon Arthur ne ha anche per quello che riguarda il suo contratto coi viola. L'ex Basilea ha infatti raggiunto il primo bonus presente nel suo contratto (scattava appunto al 10mo gol) ed il prossimo si attiverà a quota 15, poi 20 e via così, ogni cinque reti. Lo scrive stamani il Corriere Fiorentino.