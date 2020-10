Il Milan prosegue la sua marcia di avvicinamento al derby di sabato pomeriggio contro l'Inter. I rossoneri si sono allenati questa mattina alle ore 10 in quel di Milanello.- Il Milan arriverà alla grande sfida contro i cugini nerazzurri reduce da 19 risultati utili consecutivi, da primo in classifica e con un Gianluigi Donnarumma ancora imbattuto, ma con il grande dubbio che riguarda Ante Rebic. Stefano Pioli attende il responso della visita di controllo che sarà decisiva, anche se non filtra ottimismo.Il Diavolo incrocia le dita affinché l'ex Eintracht Francoforte possa andare almeno in panchina. Le alternative sono pronte e tutte in un ottimo momento di forma:Jens Petter Hauge invece potrebbe diventare la variabile impazzita da inserire a partita in corso. Ballottaggio aperto anche a destra ma con un Alexis Saelemaekers nettamente favorito su Samu Castillejo.- Una settimana anomala sia per il Milan che per l'Inter sia per quanto concerne il Covid 19 che gli impegni delle Nazionali.