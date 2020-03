La squadra al completo dell'Atalanta diretta dal tecnico Gian Piero Gasperini ha svolto questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia una seduta in preparazione al prossimo impegno, martedì 10 marzo a porte chiuse contro il Valencia al Mestalla per centrare i quarti di Champions.



TOLOI- Come riferisce il canale ufficiale Atalanta.it, il solo a sottoporsi a lavoro differenziato è stato Toloi: sempre più difficile quindi il suo recupero per martedì. Domani la squadra non si allenerà ma godrà di un giorno di riposo. Riprenderà poi gli allenamenti domenica con una seduta pomeridiana a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia.