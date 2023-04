Tre partite con il Milan tra campionato e Champions, dove non è arrivato nemmeno un successo. Il Napoli, però, non può soffermarsi sulle ultime delusioni europee, e domenica si prepara a scendere in campo nella sfida di alta classifica con la Juventus, dove andrà a caccia di altri punti per avvicinarsi al sogno scudetto. I partenopei, nella loro storia, hanno vinto entrambe le gare contro i bianconeri in sole tre occasioni: quest'anno, dopo il 5-1 dell'andata, i betting analyst di Stanleybet.it quotano il secondo trionfo a 2,65, avanti sull'«1» a 2,80. Poco più alta la quota del segno «X», fissata a 3,05. Da oltre due anni (dicembre 2020) gli azzurri non rimangono a secco di reti per due incontri di fila. Dopo lo 0-0 con il Verona, quindi, le statistiche sorridono alla capolista: il Goal, però, è di poco più alto a 1,86, rispetto al No Goal a 1,84. Avanti invece l'Under a 1,62, mentre un esito con almeno tre reti è alto a 2,15. Rientrato dall'ultimo infortunio, Victor Osimhen è sempre più vicino al titolo di capocannoniere: un suo gol domenica sera a Torino si gioca a 2,40, con la doppietta a quota 8. Lunedì sera, invece, riflettori puntati sul Gewiss Stadium, dove l'Atalanta ospita la Roma quarta in classifica e reduce da tre successi consecutivi. Il quarto sigillo dei capitolini, però, è alto a 3,20, contro l'«1» a 2,30, con il pari a 3,25. È un Monday Night da Over, offerto a 1.62 contro l'Over a 2,15. Grande equilibrio invece tra Goal, a 1,87, e No Goal a 1,84. L'Atalanta è, tra le formazioni della massima serie, quella contro cui Tammy Abraham vanta la miglior media gol, con una marcatura ogni 84 minuti: per lui un altro sigillo contro la Dea è visto a 3,50. All'Olimpico scende in campo la Lazio seconda in classifica, impegnata contro il Torino che ormai ha poco da chiedere alla sua stagione: la vittoria dei biancocelesti, ancora una volta senza Ciro Immobile, prevale a 1,83, contro il «2» a 4,60; il pari è invece visto a 3,30. Trasferta a Empoli per l'Inter, fresca di passaggio in semifinale di Champions League. Dopo cinque gare con un solo punto conquistato, e una situazione di classifica peggiorata di settimana in settimana, gli uomini di Inzaghi vedono il ritorno alla vittoria a 1,52; alto a 5,80 il successo dei toscani, mentre il pari vale 4,40 la posta. A San Siro scende invece in campo il Milan, prossimo avversario europeo dei cugini nerazzurri. Prima di ributtarsi sulle sfide di Coppa, però, c'è un quarto posto da riconquistare: contro il Lecce, i tre punti per la formazione di Pioli si giocano a 1,48, mentre il colpaccio dei salentini paga 7 volte la posta giocata. A 4,10, invece, la quota della «X».