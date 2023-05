É senza pace la vicenda del molo di Quinto, a Genova, dove campeggia ormai da tempo un grosso murale dedicato a Gianluca. Dal giorno della morte dell'ex centravanti dellail cosiddetto 'Molo dell'amicizia', dove é stata girata la scena finale del documentario 'La bella stagione' con Vialli e Mancini che passeggiano al tramonto, é diventanto una meta di pellegrinaggio per i tifosi. Il luogo è stato addobbato con i colori blucerchiati e il numero del campione. Un posto 'sacro', dedicato ad una persona che non c'è più, e che dovrebbe essere. Ma evidentemente, così non è.Già qualche settimana fa il murale era stato oltraggiato, venendo coperto da una mano di pittura grigia . I sostenitori doriani si erano subito attivati, ridipingendo integralmente il luogo e ripristinando la memoria di Vialli, ma questa notte é stato nuovamenteQualche sciocco ha pensato bene di modificare. Una delle sciarpe appese al molo, invece, é statalasciando al suo posto un mucchietto di cenere. L'ennesimo oltraggio di qualcuno che, evidentemente, non conosce la differenza tra rivalità sportiva e buongusto e non riesce a limitarsi ai normali sfottò di rito.