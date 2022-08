Il Manchester United è andato a picco contro il Brentford. Non sarà per questo che i Red Devils proveranno a stringere per Adrien, ma questo ulteriore campanello d'allarme renderà ancor più urgente ogni intervento previsto sul mercato.Anche perché l'uscita di scena di Rabiot, aspettando che si sblocchi qualcosa sul fronte Arthur (nel frattempo passato dalla 5, finita a Manuel Locatelli, alla maglia numero 29), è fondamentale per riuscire a sistemare il centrocampo secondo i programmi concordati con Max Allegri.– Come anticipato da, l'intesa sia economica che progettuale con il centrocampista argentino c'è e c'è da tempo.D'altronde è il suo uno dei reparti che sta assistendo a un'autentica rivoluzione, quello di Fabian Ruiz sarebbe solo l'ultimo dei colpi per la mediana di Galtier. È col Psg che manca però ancora l'accordo, non è tanto la valutazione da circa 20 milioni su cui c'è distanza, quanto sulla formula:, gli ultimi contatti hanno visto la Juve rassicurare il giocatore, che pure ha confermato di voler sbarcare a Torino. Prima, però, si attende (almeno) una cessione pesante, Rabiot allo United renderebbe tutto più semplice o almeno più rapido.