Trovata l'intesa definitiva tra la dirigenza bianconera e mamma Veronique, ormai manca solo l'annuncio che arriverà probabilmente già in giornata mentre aka Juve sta già lanciando la propria campagna social. Hanno trovato quindi conferme le anticipazioni degli ultimi giorni, il centrocampista francese aveva preso tempo fino a fine mese ma alla fine ha rotto gli indugi e ha deciso di anticipare la decisione. Lasciando a mamma Veronique il compito di limare e definire un po' di dettagli che restavano ancora in sospeso dopo quell'offerta presentata dal ds bianconero Giovanni Manna per il prolungamento di una stagione . E la Juve ha deciso di comunicarlo lanciando un primo posto social, a ricordare il suo soprannome di cavallo pazzo.niente da fare, proprio come la scorsa estate quando la Juve lo aveva ceduto ai Red Devils per 20 milioni più 2 di bonus. Operazione che non rimanderà semplicemente la questione addio di un altro anno, ma che permetterà a Rabiot di valutare come possa svilupparsi il progetto bianconero nonostante una stagione senza Champions dopo aver incassato la rassicurazione personale della permanenza di Maxin panchina. Allo stesso tempo la Juve può prendere tempo confermando il miglior giocatore della passata stagione, sfruttando ancora per un anno i vantaggi fiscali delin attesa di capire se poterli applicare anche per altri cinque anni.Seguono aggiornamenti