La Fiorentina su Nemanja Radoja del Celta Vigo e sono pronti a ingaggiarlo subito pagando al club spagnolo un indennizzo per il prestito fino a giugno, quando scadrà il suo contratto con la società iberica. Come riportato da La Nazione, fronte Manchester United si parla di un sondaggio dei viola per il classe 1996, Andreas Pereira. Doppio passaporto (Belgio e Brasile) il centrocampista ha il contratto in scadenza e potrebbe essere la sorpresa di gennaio.