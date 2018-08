Secondo quanto riporta il Sunday Star, Paul Pogba è pronto a lasciare il Manchester United. Mino Raiola infatti incontrerà il club inglese per comunicare l'intenzione del Barcellona di offrire circa 100 milioni di sterline per il giocatore francese. Tuttavia l'agente sta lavorando per cercare un sostituto pronto ai Red Devils e vorrebbe piazzare a Manchester l'altro suo assistito Marco Verratti.