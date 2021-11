In questi giorni è previsto un incontro tra i dirigenti della Juventus e Mino Raiola, agente di De Ligt e Bernardeschi ma anche di quel Paul Pogba che rimane il grande sogno dei bianconeri. Intervenuto ai microfoni della Rai, il procuratore ha risposto così al possibile ritorno del francese a Torino: "Pogba alla Juve? Dicembre è il mese dei sogni, ma è meglio non parlare di lui. Se qualche ex giocatore del Manchester United non parla di me e Paul credo che non lavorerebbe più".