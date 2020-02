Intervista fiume di Mino Raiola, il potente procuratore si racconta a Sport Voetbal Magazine e parla del forte rapporto con il proprio lavoro, il calciomercato: "Non voglio essere arrogante, ma credo di aver creato io questo mercato. Il calcio è diventato uno show, un intrattenimento, in più di venticinque anni in cui sono attivo ho inventato il calciomercato. È diventato un'industria enorme, a cui ho dato colore senza mai stare zitto, stando sempre in piedi davanti ai miei giocatori. È come un musical: il 1° gennaio il teatro apre, il sipario si alza e inizia la musica, ma dietro le scene i protagonisti si sono esercitati per sei mesi. È quello che succede a noi".



HAALAND - Raiola parla poi di Erling Braut Haaland, attaccante norvegese corteggiato da Juventus e Manchester United ma acquistato a gennaio dal Borussia Dortmund, con cui ha avuto da subito un grande impatto: "Sto lavorando con lui da circa un anno e suo padre è coinvolto da vicino. Ho parlato con tanti club, ascoltato progetti, viste cifre e negoziato. Questo ha permesso ad Haaland di prendere una scelta informata".