La prematura scomparsa di Mino Raiola rischia di stravolgere il mondo del calciomercato, con il futuro di tanti big finito improvvisamente sotto la lente d'ingrandimento.che avrà il difficile compito di dare continuità agli affari, senza perdere la linea guida: fare il bene e gli interessi del proprio assistito, anche a costo di andare allo scontro con i club. Enzo, come è conosciuto da tutti, per anni ha lavorato accanto a uno dei migliori agenti in circolazione, ora dovrò dimostrare di aver polso, di saper prendere le giuste decisioni. Di essere all'altezza di Mino.Le prossime settimane saranno importanti per lanciare segnali.. Da Haaland a de Ligt, da Verratti a Haaland, i giocatori della scuderia di Raiola fanno gola a molti.t, presidente e fondatore della ICM Stellar Sports, che nel 2020 vantava contratti da oltre 1,43 miliardi di dollari per una somma di commissioni dal valore di 142 milioni di dollari (135 milioni di euro),agente tra l'altro di Cristiano Ronaldo e padrone della Gestifute, che ha chiuso contratti per oltre un miliardo di dollari in una stagione, guadagnandoci sopra circa 104 milioni di dollari. Due squali, ma non gli unicia capo della Sports360 GmbH, che ha nella sua scuderia Timo Werner e Toni Kroos,con la sua P&P Sport Management, che l'estate scorsa ha spostato Romelu Lukaku dall'Inter al Chelsea e ora gestisce Bernardeschi,, manager di Lewandowski e Nkunku del Lipsia, eche con la sua WSA gestisce Bonucci e Dzeko, Scamacca e Muriel, con oltre 220 milioni di affari. Enzo Raiola dovrà difendersi da molti colleghi, la buona gestione dei casi Haaland (per il quale il Manchester City è in pole position) e Donnarumma (con il dualismo con Navas) sarebbe un grande segnale di forza.Di seguiti i principali assistiti della scuderia Raiola, la squadra di appartenenza, la scadenza del contratto e il valore di mercato.Juventus - 2024 - 90 milioniBorussia Dortmund - 2024 - 75 milioni- Psg - 2026 - 65 milioni- Psg - 2024 - 60 milioni- Ajax - 2023 - 40 milioni- Manchester United - 2022 - 40 milioni- Napoli - 2024 - 30 milioni- Juventus - 2023 - 30 milioni- Borussia Dortmund - 2026 - 30 milioni- Inter - 2023 - 25 milioni- Inter - 2025 - 25 milioni- Milan - 2022 - 20 milioni- Ajax - 2022 - 20 milioni- Monaco - 2026 - 18 milioni- Nizza - 2026 - 15 milioni- Nizza - 2022 - 15 milioni- Roma - 2022 - 15 milioni- West Ham - 2022 - 10 milioni- Az Alkmaar - 2024 - 10 milioni- Bayer Leverkusen - 2025 - 8 milioni- Adana Demirspor - 2024 - 7 milioni- Juventus - 2025 - 7 milioni- Psg -2022 - 5 milioni- Ajax - 2022 - 5 milioni- Milan - 2022 - 5 milioni- Genoa - 2022 - 4 milioni- Fatih Karagümrük - 2022 - 4 milioni