Il Mondiale ha acceso ancor più i riflettori su Hirving Lozano. Il messicano, il cui cartellino è di proprietà del PSV Eindhoven, è uno degli uomini del momento. E, di conseguenza, le sirene di mercato si sono prontamente accese. L’affare sarebbe per tutti: per la società olandese, che ha visto quadruplicare la cifra versata nelle casse del Pachuca – otto milioni di euro – nel 2017; per il giocatore, che lascerebbe poco probante campionato olandese per un grande palcoscenico; per la società acquirente, che si ritroverebbe un’ala abile nel dribbling e nella finalizzazione.



RIFLETTORI – La rete in Russia - valsa tre punti nella gara d’esordio del Messico contro la Germania e che ha causato addirittura alcune scosse a Città del Messico, artificiali, registrate da due sensori - ha fatto saltare il banco di chi stava lavorando sottotraccia. I sondaggi sono molti, ma il Mondiale frena gli entusiasmi e, soprattutto, annienta la fretta di chiudere. Perché il calciatore è concentrato sulla rassegna iridata e, ad ogni modo, concludere subito l’operazione converrebbe solamente alla corteggiatrice di turno. Il PSV Eindhoven, viste le premesse, non ha nessuna intenzione di venderlo all’istante, sapendo di poter far lievitare il prezzo.



BLAUGRANA DAVANTI – Il Barcellona fa sul serio e lo segue da prima della partenza per la Russia. A confermarlo è il padre del giocatore, in un’intervista a ESPN: “Ci sono stati degli approcci con i catalani, ma è tutto fermo per ora – ha dichiarato – e credo che dopo la fine del Mondiale la situazione sarà più chiara e decideremo se restare in Olanda oppure andare altrove”, parole che fanno uscire allo scoperto l’interesse degli spagnoli per il sudamericano.



LA MANO DI RAIOLA – Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, i blaugrana sono davanti ma c’è anche la Juventus, per mano di Mino Raiola, sulle tracce di Lozano. Due anni fa era stato osservato dal Torino, adesso Torino potrebbe essere una destinazione. Il procuratore italiano non ha ancora acquisito ufficialmente i diritti sul giocatore, ma sta gestendo nell’ombra le trattative sul suo conto, tanto da averlo proposto ai bianconeri. Il costo, adesso, si aggira intorno ai trentacinque milioni di euro. I piemontesi hanno altre priorità sul mercato e, senza altre uscite, la pista Lozano rimane fredda. Nedved, a tal proposito, si è attivato, ma la spinta è arrivata da Raiola: il giocatore apprezza la destinazione e gradirebbe l’avventura italiana. Tutto fermo, però. Ma basta un'inerzia per aprire le danze.