Mino Raiola ha detto no a Juventus e Manchester United per Haaland, trasferito dal Salisburgo al Borussia Dortmund. Ma ha rapporti molto diversi con i due club: ottimi con i bianconeri, pessimi con i Red Devils. Pogba è un caso esemplare. L'agente del centrocampista francese ha dichiarato alla rivista olandese Voetbal: "Non ho minacciato nessuno con un fucile per costringere il Manchester United a riprendersi Pogba. Ferguson ce l'ha con me e con Paul, ma dov'era nell'estate del 2016 quando i suoi successori ricomprarono il calciatore?".



L'obiettivo di entrambi è quello di tornare alla Juve, ben disposta a riaccogliere il "Polpo". Sempre secondo Tuttosport, una possibile contropartita tecnica può essere il nazionale tedesco Emre Can, richiesto anche dal PSG per Leandro Paredes.



L'eventuale ritorno di Pogba a Torino, come conseguenza, avrebbe anche l'effetto di complicare i piani dell'Inter su Eriksen. Il regista danese è in scadenza di contratto a giugno col Tottenham. Sulle sue tracce ci sono pure Manchester United, Paris Saint-Germain e Real Madrid che (senza Pogba) avrebbero un motivo in più per prendere Eriksen.