Ivan Rakitic, centrocampista del Siviglia, parla ad As in vista della sfida da ex contro il Barcellona: "È il periodo migliore della stagione per noi. Nelle ultime partite e settimane stiamo crescendo. Per me sarà un incontro speciale, ho trascorso sei anni a Barcellona".



SU MESSI - "Ha detto che deciderà alla fine della stagione. Bisogna lasciarlo in pace e fargli fare quello che vuole il suo cuore. Per quelli di noi che amano il calcio, è importante che Leo trasmetta gioia sul campo. Messi è tornato a sorridere e il Barça è rinato. Il suo contratto? Mi piace l'NBA e sappiamo quanto guadagnino i giocatori lì, quindi non so perché ci siano state polemiche. Sappiamo tutti cosa ha fatto Leo, è oltraggioso. Quando ho viaggiato con lui in tournée, tutti chiedono di lui. Lui, Cristiano e Neymar muovono così tanto che i contratti sono assolutamente meritati".



SUL PAPU - "Mi congratulo con il club per aver ingaggiato Papu. Tutti i sivigliani sono molto felici di averlo qui. Mi piace giocare con lui".