Gaston Ramirez si avvicina a grandi passi al Torino. Per il trequartista uruguaiano è pronta una nuova avventura in Serie A, dopo quelle con Bologna e, appunto, Sampdoria. Il fantasista saluterà molto probabilmente i blucerchiati, avendo trovato un accordo con la società di Cairo sulla base di un contratto biennale a 2 milioni netti a stagione più bonus.



Oggi dovrebbero sciogliersi le ultime pendenze tra le parti. Ad esempio, bisognerà trovare la quadra tra l'offerta dei granata e le richieste di Ferrero. La società piemontese offre 2,5 milioni per il suo cartellino, il Doria ne chiede 3,5 ma la distanza pare ampiamente limabile. Bisognerà poi risolvere la rateizzazione del pagamento, la stesura precisa dei bonus prima della fumata bianca.