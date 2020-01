Chi avrebbe scommesso un euro su un rendimento così scadente di Aaron Ramsey in questi suoi primi 6 mesi da giocatore della Juventus alzi la mano. E invece quello del centrocampista gallese è stato un 2019 da dimenticare, sia nella sua chiusura di avventura con l'Arsenal sia all'inizio di quella bianconera. E ora, in questo inizio di 2020 Ramsey si gioca tanto del suo futuro.



INFORTUNI E RUOLO - Che l'ex Gunners fosse un giocatore da considerare "a rischio" infortuni era cosa nota eppure soltanto 13 gare giocate in stagione sono troppo poche, a maggior ragione in un reparto, quello di centrocampo, andato in sofferenza nel corso dell'anno anche a livello numerico. Proprio il ruolo, oltre ai problemi "cronici e psicologici" agli adduttori, è il secondo dubbio che portava con sé il suo acquisto e che lo stesso Maurizio Sarri non è riuscito a sbrogliare. Partito da mezzala (con gol) col Verona all'esordio si è poi spostato lentamente sulla trequarti condendo però le sue partite (mai da 90 minuti) con prestazioni non all'altezza del suo nome.



LA PLUSVALENZA TENTA LA JUVE - Valeva la pena quindi investire 7 milioni di euro netti all'anno su di lui? La risposta va per forza di cose rimandata a fine stagione quando la Juventus tirerà le somme di questo primo anno e valuterà cosa fare del suo futuro. Tanto si deciderà però nei prossimi 6 mesi perché oltre allo stipendio top che appesantisce e non di poco il monte ingaggi la valutazione più importante il ds Fabio Paratici la farà sul suo cartellino. Arrivato a parametro zero con una commissione di "soli" 3,65 milioni di euro davanti a un'offerta importante potrebbe essere valutata anche una cessione ai fini del bilancio. Una plusvalenza che la Juventus ha mancato la scorsa estate e che non si farà scappare nella prossima per evitare nuovi problemi di liquidità. Sarà Ramsey a garantirla?