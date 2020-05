Oggi, finalmente, si sono riaperti i cancelli della Continassa per la ripresa degli allenamenti individuali. Il primo a presentarsi è stato Aaron, rimasto a Torino per tutto il tempo del lockdown e pronto a ripartire da dove aveva lasciato. Il centrocampista gallese stava entrando perfettamente nei panni della mezzala richiesta da. Assist, inserimenti e soluzioni in fase offensiva, con exploit proprio l’ultima partita giocata dalla, il derby d’Italia che l’exha impreziosito con un gol e assist. Anche a fronte di offerte importanti che possano garantire una maxi-plusvalenza per i bianconeri, la volontà di tecnico e dirigenza è quella di puntare su Ramsey anche per il futuro prossimo.