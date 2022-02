Secondo fonti inglesi il centrocampista Scott Arfield, in scadenza a giugno, è in trattative con i Rangers per prolungare la sua permanenza a Glasgow.



Lo stesso nazionale canadese ha dichiarato che i colloqui sono già avviati tra il club e il suo agente e spera di “ottenere un accordo il prima possibile”.



“Non ho mai detto niente di diverso su quanto sono felice qui e quanto sono grato di far parte di questa squadra di calcio” ha concluso.