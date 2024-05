Ranieri pronto per "The Last Dance": il calcio italiano applaude e saluta un allenatore forse mai lodato abbastanza

Lo ha fatto dopo aver contribuito alla salvezza dele, soprattutto, dopo averloal termine di una finale indimenticabile per tutti i tifosi rossoblù.Ha annunciato così, un po' a sorpresa, il suo addio al Cagliari che rimarrà dunqueForse c'è margine per un'altra esperienza sulla panchina di una Nazionale (la seconda, dopo la breve parentesi greca), prima di dire basta definitivamente. O forse no.Ma la carriera di Claudio Ranieri è stata giàcosì.quattro diversi campionati di massima serie disputati),complessivamente conquistate, la miracolosaraggiunta con il, lo Scudetto sfiorato con la, la trionfale marcia per riportare ilin Ligue 1, il 4° posto ottenuto col, ma non solo.

A rendere ancora più speciale la carriera di Ranieri sono stati queiapprezzati da tifoserie avversarie e rivali, i tanti calciatori lanciati che lo ricordano ancora come il lorofondamentale, le tantissime dichiarazioni indimenticabili: Claudio Ranieri è stato tutto questo e forse anche qualcosa in più,Quando, pochi minuti dopo la conquista della promozione ai danni del, zittì i suoi tifosi - quelli del Cagliari - che stavano intonando un coro di sfottò nei confronti di quelli pugliesi, appena battuti, Ranieri ha dimostrato ancora una volta comesia tutt'altro che banale. Bisogna saperlo fare. Bisogna saper essere signori. Lui lo è stato, ed anche quando qualche collega - nel totale rispetto del gioco delle parti - lo ha attaccato o criticato, ci ha sempre scherzato su.

Non è stato volutamente citato, fin qui, il leggendario trionfo ottenuto col. Perché di quello si è detto e scritto tanto in questi anni, ma forse mai abbastanza. Nell'era in cui ogni banale piazzamento viene definito "miracolo",Senza se e senza ma. E sebbene a Ranieri ne siano naturalmente stati riconosciuti i meriti, forse è legittimo pensare che non sia stato celebrato abbastanza. Basta chiudere gli occhi ed immaginare cosa sarebbe successo se un'impresa del genere l'avesse portata a termine un allenatore più "mediatico" di lui.

Ma a Ranieri è sempre andata bene così, ha accettato da signore anche l'incredibile esonero arrivato l'anno successivo in seguito sì a risultati non esaltanti, ma ingeneroso, ingiusto e sicuramente immeritato. Ma è risalito in sella ed ha scritto altre pagine di storia, in altre parti d'Europa, fino ad arrivare allache oggi lo acclama e adesso si prepara a salutarlo in grande stile. Per l'ennesima volta si congederà tra gli applausi e dietro quelle lacrime nascoste, ma mai troppo bene da non essere notate. Per l'ennesima volta raccoglierà applausi e strette di mano. Com'è giusto che sia. Com'è doveroso che sia.