La FIFA ha pubblicato il nuovo aggiornamento del ranking per le Nazionali. Non ci sono drastiche variazioni, se non il sorpasso dell'Inghilterra sul Belgio e quello della Croazia ai danni dell'Olanda. Il grande balzo avanti è fuori dalla top 10: gli Stati Uniti, vincitori della CONCACAF Nations League grazie al successo in finale per 2-0 contro il Canada, guadagnano due posizioni e si portano a ridosso delle prime dieci.



Dove si piazza l'Italia di Roberto Mancini dopo la Nations League? Nella nostra GALLERY il ranking aggiornato.