Dopo la pausa nazionali, la Juventus è tornata al lavoro quasi al completo, in attesa del rientro di tutti i giocatori, per preparare al meglio il tour de force di 10 partite fino a Natale. Cammino che passerà anche dalla Champions League: la Uefa ha aggiornato il ranking dopo le prime tra giornate della fase a gironi. Ottime notizie per i bianconeri, che mantengono il primato tra le squadre italiane, unici nella top al 4° posto a 107,000 punti sopra l’Atletico Madrid. Roma e Napoli si posizionano rispettivamente al 19esimo e 20esimo posto, mentre l'Inter è 24esima a pari punti con lo Zenit. Dopo la grande stagione in Champions League della scorsa edizione, l'Atalanta vola al 32esimo posto mentre Lazio è 38esima. Il Milan è l'ultima italiana tra le squadre impegnate in Europa quest'anno in 60esima posizione.



Ecco la top 10



1 Bayern München (GER) 117,000

2 Barcellona (ESP) 112,000

3 Real Madrid (ESP) 108,000

4 Juventus (ITA) 107,000

5 Atlético Madrid (ESP) 106,000

6 Manchester City (ENG) 100,000

7 Manchester United (ENG) 95,000

7 Paris Saint-Germain (FRA) 95,000

9 Sevilla (ESP) 88,000

10 Liverpool (ENG) 87,000