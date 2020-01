I numeri del ranking Uefa parlano da soli: l'Atalanta è cresciuta a dismisura tanto in Italia quanto in Europa. In soli tre mesi, i ragazzi di mister Gasperini hanno infatti scalato la bellezza di 36 posizioni, passando dal 92esimo al 56esimo posto. Nessuno è riuscito a fare meglio.



Ma l'Atalanta adesso ha l'occasione di migliorare ancora la propria posizione in classifica sorpassando l'Inter in italia. Come riporta L'Eco di Bergamo, in caso di superamento degli ottavi di finale di Champions League, i nerazzurri orobici arriverebbero a quota 28,50 punti oltrepassando i nerazzurri di Milano. In testa al ranking Uefa c'è il Real Madrid con 134 punti, mentre la prima italiana è la Juventus, in quinta posizione con 115.