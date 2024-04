Ranking Uefa per club: il Milan perde una posizione, salgono Atalanta, Roma e Fiorentina. Inter migliore italiana

Redazione CM

37 minuti fa



La sconfitta subita contro la Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League non ha portato solo malumori e preoccupazioni in casa Milan, ma ha anche avuto un effetto momentaneo ma importante sul ranking Uefa per club. I rossoneri perdono una posizione, i giallorossi invece ne guadagnano una così come l'Atalanta, vittoriosa a Liverpool. Il balzo più importante, tuttavia, lo compie la Fiorentina che, nonostante il pari in trasferta col Viktoria Plzen ha trovato un doppio balzo in avanti.



SCORRI PER SCOPRIRE TUTTE LE POSIZIONI DEL RANKING PER CLUB