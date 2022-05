Il classe 2001, arrivato in prestito dalla Juventus la scorsa estate, ha deciso di fare la voce grossa proprio nel momento più delicato e decisivo della stagione:Un modo non banale per trovare la prima gioia personale in campionato. E ora il club bianconero gongola per un giovane che sta facendo la differenza in serie B edIn realtàsfumata proprio sul gong finale, Venezia e Salernitana avevano fatto richiesta ufficiale vedendosela rispedita al mittente da parte del Vicenza. Questione di tempo, Ranocchia è destinato a giocare in Serie A nella prossima stagione.Intanto Filippo pensa a salvare il Vicenza per una impresa che avrebbe del miracoloso.