La verità di Zoe Cristofoli. Tramite alcune stories su Instagram, la compagna del terzino del Milan Theo Hernandez, è tornata per la prima volta a parlare della rapina subita qualche giorno fa: "La mia mente non è qui al 100%, però vorrei che tutto tornasse alla normalità perché è giusto così. Vorrei tornare a fare le cose come ho sempre fatto con la mia serenità. Volevo dire due cose: la prima è grazie a tutte le persone che hanno capito la gravità della situazione e mi hanno scritto, i miei amici che hanno capito il momento. Grazie anche alle forze dell'ordine, a chi si è preoccupato per noi.



'PEGGIO DI QUANTO SCRITTO' - "I giornali hanno scritto molto meno di quello che è successo, è stato molto peggio. Ad oggi sto bene, non ho niente di rotto o fratturato: per farvi capire la gravità. Grazie a chi era con me in quel momento perché se fossi stata sola probabilmente oggi non sarei qua. Ci penso ogni istante, però quando vedo mio figlio e le persone che erano con me e mi vogliono bene mi sento meglio: cerco di parlare, di non chiudermi perché non va bene. Ho una famiglia fantastica, un ragazzo fantastico: tutti mi vogliono bene, non potrei volere niente di più. Vorrei solo giustizia per quello che ci hanno fatto".