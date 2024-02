Rapuano, nuove polemiche dopo Napoli-Inter: nello spogliatoio De Santis, ex arbitro di Calciopoli

Antonio Rapuano torna al centro delle polemiche arbitrali. In Serie B l'Ascoli non ha digerito la sua direzione nella partita di campionato persa 3-2 sabato a Catanzaro, con Valzania espulso al minuto 58, quando i bianconeri stavano vincendo 2-1. A fine partita il portiere Emiliano Viviano (ex Inter) e il dirigente Massimo De Santis (ex arbitro coinvolto nello scandalo Calciopoli) sono entrati nello spogliatoio dell'arbitro per chiedere "chiarimenti". Azione vietata dal regolamento, così entrambi sono a rischio deferimento e la Procura federale ha aperto un fascicolo a carico dell'Ascoli.



IL PRECEDENTE - Rapuano era stato criticato per l'espulsione dell'attaccante argentino del Napoli, Giovanni Simeone nella finale della Supercoppa italiana vinta dall'Inter in Arabia Saudita. Da allora il designatore Gianluca Rocchi non lo aveva più fatto arbitrare, fino al "bollente" ritorno di sabato scorso in Serie B. Intanto lo scorso 26 gennaio Rapuano ha diretto una gara a Cipro tra Nea Salamina Famagusta e Apoel Nicosia, vinta 4-0 dalla squadra ospite.