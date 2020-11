Nel calcio odierno, quando parliamo di un giovane talento che si sta mettendo in luce con le sue prestazioni dobbiamo considerare tutto ciò che gli ruota intorno. Oggi non possono essere considerati più solo dei semplici calciatori ma, vista la loro esposizione mediatica, rappresentano dei personaggi pubblici a tutto tondo. In questo momento rappresentano dei modelli di riferimento in negativo o in positivo. Uno di questi, senza dubbio il più chiacchierato del momento e fortemente sbilanciato nell’essere un meraviglioso esempio da seguire, è l’attaccante classe ’97 del Manchester United e della nazionale inglese Marcus Rashford che ieri ha compiuto 23 anni. Tenete bene a mente questa cifra perché sarà utile in futuro.

- In questa stagione, nelle primealle quali si aggiungono leLeague, con tanto di record annesso:Gli sono bastati infattiper trafiggere tre volte Gulacsi nella sfida contro il Lipsia, ben 11 minuti in meno rispetto a quanto fatto da Mbappé lo scorso anno contro il Bruges. Con queste gesta Marcus si è assicurato anche il primato, condiviso proprio con il suo allenatore Ole Gunnar Solskjaer,sempre nella più prestigiosa competizione europea per club. L’attaccante inglese, come forse si è già capito, ha untra questi, annovera il gol all’esordio in Premier League, Europa League, U21 eDi quest’ultima è anche il calciatore(18 anni e 229 giorni).- Numeri davvero straordinari, che sono testimoni del valore del ragazzo fin dai primi momenti della sua carriera. Incredibili traguardi sportivi che da soli non definiscono la grandezza del personaggio. Dallo scorso aprile, in concomitanza con il lockdown,in vari ambiti. Sono numerose le iniziative a cui ha dato vita, riuscendo a superare anche gli. Come nel caso dellapromossa dal politico conservatore - diMarcus non si è fermato qui e ha voluto contribuire in maniera ancora più diretta siglando, assieme all’aiuto della madre Melania e appoggiandosi ad enti benefici come FareShare, una collaborazione con aziende del calibro di McDonald’s, Deliveroo e Kellogs per assicurare unche, secondo Rashford, “è inaccettabile soffrano la fame in un paese come l’Inghilterra nel 2020”.- Le azioni di filantropia del centravanti dei Red Devils non sono passate di certo inosservate e lo hanno portato aUn quesito che a questo punto sorge spontaneo porsi riguarda le motivazioni che stimolino un ragazzo di appena 23 anni, milionario, ad interessarsi con tale dedizione alla, che tra una cena saltata e l’altra cercavano di tirare avanti.La vita di Rashford quindi è stata segnata da unae che col tempo, il lavoro e il suo talento è riuscito a scacciare via. La fame e la povertà sono radici infette che, col passare degli anni, rimangono tristemente aggrappate alla nostra società. Marcus questo lo conosce molto bene e sa anche che la sua fortuna non possono averla tutti,, il primo capitolo di una storia che si spera possa avere un lieto fine.