Giacomo Raspadori è sempre più vicino al Napoli. Che ha offerto 28 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus: 2 milioni legati alla qualificazione in Champions League per due volte nei prossimi cinque anni e altri 3 milioni legati al rendimento dell'attaccante, pronto a firmare un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2027 da 2,5 milioni di euro netti all'anno. Il Sassuolo chiede 30 milioni più altri 5 milioni di bonus.