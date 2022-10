Lo show del Napoli e l'avvicinamento alla giornata di Champions più decisiva per le nostre italiane domina le prime pagine e la pagine di sport dei quotidiani in edicola oggi.



"Il regno di Napoli" del Corriere dello Sport e del Corriere della Sera celebra il successo di Spalletti e Osimhen sulla Roma di Mourinho lasciando gli azzurri in vetta alla classifica da unici imbattuti. Ma anche il sospiro di sollievo di Pioli per Brahim Diaz e "l'autunno caldo" di Simone Inzaghi per rilanciare l'Inter. E infine "Il fattore K" per la Juventus di Tuttosport, anche si bianconeri su O Jogo sono definiti "abbordabili" per il Benfica dalla stampa portoghese.



Ecco tutte le prime pagine nella nostra gallery.