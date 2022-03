Fabrizio Ravanelli analizza la prova di Dusan Vlahovic a Juventustv: “Non era facile per lui perché nonostante abbia una grande personalità si è trovato a giocare in un ambiente ostile e a quell'età si soffre un po' situazione, ma ha fatto una partita molto importante. Ha combattuto, fatto a sportellate e gli sono stati tolti dei falli che mi sembravano evidenti. La direzione di gara non mi è piaciuta del tutto e penso che questo lo abbia fatto po' innervosire. Ake? Ha sofferto l'esordio e l'importanza della gara, ma si è messo a disposizione della squadra soprattutto nella fase difensiva che era la più difficile. Mi è piaciuto il suo atteggiamento perché ha sempre cercato di recuperare quando ha commesso qualche errore per non lasciare scoperta la retroguardia. Nella fase offensiva si è visto meno, ma doveva essere nella serata giusta per fare bene entrambe le fasi".