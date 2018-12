Un ex che racconta un altro ex. Tutti e due hanno partecipato all'epopea d'oro della Lazio, uno ne è stato simbolo e capitano. A Umbria TV Fabrizio Ravanelli ha racconta Alessandro Nesta allenatore: "Avendo Nesta come tecnico i giocatori del Perugia sono fortunati. È un grande ex calciatore che ha vinto tutto, che nel suo percorso ha avuto grandi allenatori e che ha esperienza nelle competizioni internazionali. Nesta ha una grande esperienza, può insegnare a tanti allenatori che hanno allenato 15 anni. Sa cosa significa diventare campione, sa come costruire una squadra per vincere perché è stato alla Lazio e ha vinto, è stato al Milan e ha vinto e in Nazionale ha vinto. Uno come lui avrà un grande futuro e sarà d'aiuto ai più giovani".



FUTURO - Il futuro di Nesta è già scritto: "Lo vorrei tenere tanto tempo qui a Perugia ma sono convinto che presto tornerà alla Lazio. Ho giocato con lui lì, abbiamo vinto parecchio a Roma e si è sentito sempre laziale. Peccato che a volte sbagliava i derby perché li sentiva troppo. Ha i colori laziali nel cuore, prima di andare al Milan ci ha pensato molto. Se il Perugia va in Serie A magari può rimanere, ma credo che se farà bene avrà un futuro laziale".