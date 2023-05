Ancora episodi di razzismo in Serie A. Coinvolto oggi Ivan Juric, tecnico del Torino, finito nel mirino dei tifosi dello Spezia in occasione della sfida vinta 4-0 dai granata in casa dei liguri. Gli insulti sono stati sentiti distintamente anche dal direttore di gara Guida che ha interrotto il gioco per alcuni minuti: come da prassi c'è stato anche l'annuncio dello speaker del Picco che ha invitato i sostenitori di casa a fermarsi. Non solo lo speaker però: anche i calciatori spezzini hanno fatto chiari gesti per stoppare quanto stava accadendo.



Sull'accaduto si è espresso nel post-partita lo stesso Juric con toni pesanti: "Zingaro, scimmia, nero. Ci provi a non reagire per non fare casino, ma dopo diventa spiacevole - le parole del tecnico croato ex Genoa -. Sono stati bravi l'arbitro e la procura, infatti poi la cosa si è fermata. Mi urlavano zingaro, non è facile sentirtelo dire. Chi è di colore può capire meglio queste cose".